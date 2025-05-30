Парки Павлово-Посадского округа: Отдых, развлечения и творчество для всей семьи

Жители Павлово-Посадского округа встретили начало рабочей недели под теплым солнцем и приятной температурой воздуха, которая уже перевалила за 25 градусов. В такую погоду особенно приятно найти прохладу и уединение в живописных парках округа.

Городской парк является популярным местом отдыха, где можно полюбоваться красочным фонтаном, служащим не только украшением, но и отличным спасением от жары. Для удобства посетителей там также оборудован источник с чистой питьевой водой, что позволяет легко утолить жажду в жаркий день. В парке «Дубрава» спокойствие и живописный пруд создают атмосферу умиротворения и располагают к отдыху на природе.

Помимо возможности прогулок и релаксации, зеленые зоны округа продолжают радовать разнообразными культурными событиями.

Афиша ближайших мероприятий:

30 мая в 19:00 в городском парке состоится вечерний концерт «Накануне лета» (0+). На сцене выступят артисты Кузнецовской клубной системы. Приятная музыка подарит атмосферу праздника и уюта.

31 мая в 10:30 маленьких гостей приглашают в павильон городского парка на любимый детский спектакль «Пластилиновая ворона» (0+). Увлекательное представление порадует ребят и их родителей.

31 мая в 16:00 в парке «Дубрава» пройдет концертно-развлекательная программа «Здравствуй, лето» (0+). Это прекрасная возможность приветствовать первый день лета с яркими эмоциями и позитивным настроением.

1 июня в 11:00 в парке «Дубрава» откроется мастерская рукоделия (0+), где каждый сможет попробовать свои силы в творческих занятиях и создать что-то своими руками.

Парки Павлово-Посадского округа с нетерпением ждут своих посетителей для приятных прогулок, увлекательных концертов и интересных мастер-классов.