Парки Серпухова приглашают на неделю бесплатных мероприятий для детей и взрослых

В Серпухове стартует неделя интенсивных и разнообразных активностей в городских парках. Муниципальное учреждение «Парки Серпухова» анонсировало обширную бесплатную программу, рассчитанную на период с 20 по 26 октября. Жителей и гостей города ждет сочетание спортивных испытаний, культурного досуга и интеллектуальных игр.

Программа сфокусирована на максимальной вовлеченности горожан и предлагает практические варианты полезного времяпровождения для всех возрастов (0+).

На этой неделе акцент сделан на активном образе жизни и демонстрации физических навыков. В парках будут регулярно проходить следующие спортивные мероприятия:

• Занятия скандинавской ходьбой – для укрепления здоровья и общего тонуса.

• Теннисные турниры – для спортсменов, желающих продемонстрировать свое мастерство.

• Соревнования по спортивному ориентированию – для проверки навыков навигации.

• Преодоление полосы препятствий – для ценителей необычных и экстремальных испытаний.

Для тех, кто предпочитает более спокойный, но не менее увлекательный досуг, организаторы подготовили серию познавательных и творческих встреч:

• Работа студии исторических танцев «Ренессанс» – возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох и освоить старинные па.

• Творческие встречи – площадка для обмена опытом и знаниями с интересными людьми.

• Увлекательные викторины – для проверки эрудиции и интеллектуальной разминки.

• Сеансы настольных игр – для любителей логических и стратегических развлечений.

Отдельный блок посвящен семейным посетителям. В течение недели будут проходить специальные игровые программы, рассчитанные в первую очередь на семьи с детьми, обеспечивая веселый и полезный досуг для самых маленьких.

Отметим, что все анонсированные мероприятия являются бесплатными и открыты для посещения всем желающим, что делает осенний досуг в Серпухове разнообразным, доступным и насыщенным.