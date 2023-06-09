Парусная регата пройдет в Подмосковье в честь Дня России
Фото: [Пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
На Истринском водохранилище в Подмосковье в честь Дня России состоится парусно-гребная регата. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства культуры и туризма.
В регате будут участвовать более двадцати судов разных классов, в том числе 10-весельный катер и единственный в стране 14-весельный трехмачтовый катер, воссозданный по историческим чертежам, а также легкие шестивесельные одномачтовые парусно-гребные шлюпки.
Участие в соревнованиях примут в том числе ветераны парусного спорта, воспитанники военно-морских училищ и патриотических клубов.
Гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и настольными играми, а также экскурсия по музейной экспозиции, посвященной истории Военно-морского флота России. Узнать подробную информацию и расписание можно по ссылке.
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