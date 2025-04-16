Паша Техник при жизни жертвовал деньги российской армии

Еще при жизни эпатажный Паша Техник перечислил солидную сумму в 700 тыс. руб. в поддержку 106-й Тульской дивизии ВДВ и 1182-го артиллерийского полка. Как отметил пианист Лука Сафронов, для рэпера помощь армии была «очень личным делом», о котором он не желал говорить публично, сообщил РЕН ТВ.

Сафронов также упомянул, что Техник был отмечен многочисленными благодарностями. Представители военнослужащих сообщили, что рэп-исполнители Metox и Марк также оказывали финансовую поддержку, и общая сумма их пожертвований составила миллион рублей.

Подчеркивается, что львиная доля этой суммы была переведена Техником, и речь идет только о помощи, оказанной в 2024 году.

Ранее сообщалось, что фанаты Паши Техника надругались над муралом Виктора Цоя в Петербурге.