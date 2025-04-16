Фанаты Паши Техника испортили граффити с Виктором Цоем в Петербурге

В Санкт-Петербурге фанаты Паши Техника испортили граффити с Виктором Цоем, обклеив и разрисовав его. Как сообщил SHOT, неустановленные почитатели Паши Техника надругались над портретом лидера группы «Кино» в сквере, носящем его имя.

Злоумышленники разместили фотографию в маске обезьяны рэпера, скончавшегося от наркотической зависимости, прямо поверх изображения Цоя. Возмущенные петербуржцы в интернете призывают к поиску и наказанию вандалов, осквернивших мурал.

Недавно сторонники Техника уже оставляли граффити с его именем на стене Цоя на Арбате в Москве. Однако участники «Тайного общества художников» оперативно заклеили эти надписи плакатами с фотографиями легендарного музыканта.