Пассажиров «Мострансавто» в выходные будут угощать вареньем

Пассажиров автобусов «Мострансавто»в субботу будут угощать вареньем, сообщили в Минтрансе региона. Акция пройдет совместно с музеем-заповедником «Мураново», где состоится фестиваль «День варенья».

Полакомиться вареньем можно будет на маршруте №34 «ст. Софрино – Луговая – Воздвиженское». Дегустационный стол будет расположен на остановке «Музей-усадьба «Мураново».

Пассажирам представят как традиционные, так и необычные виды варенья. К примеру, можно будет попробовать конфитюр из зеленых помидоров и варенье из крыжовника с корицей.

Фестиваль пройдет уже в одиннадцатый раз. В программе – ярмарки и конкурсы, шоу вареньеваров, мастер-классы и лекции.