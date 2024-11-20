Павел Прилучный показал, как проводит время с сыном Тимофеем
Фото: [rutube.ru]
11-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного по-прежнему проживает с отцом, несмотря на постановление суда.
Недавно Прилучный на своей странице в соцсети опубликовал видеоролик с мальчиком.
На опубликованных кадрах Тимофей сидит в машине вместе с отцом и играет в игру.
Прилучный отметил, что для его сына «пробки теперь в радость».
Также актер опубликован фото, на котором он вместе с сыном запечатлен в салоне, куда они пришли сделать стрижку.
Похоже, что возвращать ребенка матери Прилучный пока не планирует.
Ранее Агата Муцениеце призналась, что не была примерной матерью для своего сына.