Павел Прилучный показал, как проводит время с сыном Тимофеем

Недавно Прилучный на своей странице в соцсети опубликовал видеоролик с мальчиком.

11-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного по-прежнему проживает с отцом, несмотря на постановление суда.

На опубликованных кадрах Тимофей сидит в машине вместе с отцом и играет в игру.

Прилучный отметил, что для его сына «пробки теперь в радость».

Также актер опубликован фото, на котором он вместе с сыном запечатлен в салоне, куда они пришли сделать стрижку.

Похоже, что возвращать ребенка матери Прилучный пока не планирует.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что не была примерной матерью для своего сына.