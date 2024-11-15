Агата Муцениеце призналась, что не была примерной матерью для своего сына

Актриса назвала его «пробным вариантом», так как в тот период еще не была готова к материнству. Об этом она рассказала в подкасте Red Flag.

Агата Муцениеце призналась, что не смогла «очень классно и очень правильно» быть матерью для своей сына Тимофея в его раннем детстве.

Муцениеце признается, что изначально хотела выйти замуж к 40 годам и только 45 годам родить ребенка, причем от суррогатной матери.

Но получилось так, что она вышла замуж в 22 года за Павла Прилучного, а в 24 года родила первого ребенка.

Актриса считает, что ее сыну пришлось прочувствовать на себе то, что она не умела быть матерью. Ее дочери Мие, считает она, повезло больше, так как она получила больше заботы от матери.

Агата Муцениеце признается, что хотела бы снова стать матерью, так как «абсолютно по-другому прочувствовала материнство», восстановилась после развода и готова к новым серьезным отношениям.

Ранее продюсер Дворцов назвал причину расставания Прилучного и Муцениеце.