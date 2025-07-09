Павлюченкова и Хачанов завершили выступления на Уимблдоне

Хачанов уступил пятой ракетке мира американцу Тэйлору Фрицу — 3:6, 4:6, 6:1, 6:7. До этого Фриц уже взял два титула на травяных турнирах АТР в этом сезоне, а теперь впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона.

Павлюченкова проиграла американке русского происхождения Аманде Анисимовой — 1:6, 6:7. На тай-брейке во втором сете россиянка вела со счетом 6:3 и имела три сет-бола, но не смогла удержать преимущество (9:11).

У России было самое большое представительство в четвертьфиналах Уимблдона — четыре человека. 9 июля свои матчи проведут Мирра Андреева и Людмила Самсонова. Андреева выйдет на корт против Белинды Бенчич из Швейцарии, выбившей из турнира Екатерину Александрову. В случае победы у Андреевой будет третий подряд полуфинал ТБШ в этом году. Самсоновой предстоит серьезное испытание в матче с бывшей первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши.