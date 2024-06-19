Павлопосадские спортсмены стали участниками Всероссийских сборов по баскетболу

Сборы РФ по баскетболу среди юношей 2010 года рождения проходят в Челябинске с 17 по 21 июня. Участие в престижном спортивном мероприятии принимают юные дарования из Подмосковья, в том числе и из Павлово-Посадского округа.

На Всероссийские сборы приехали 24 игроков, среди которых четверо из Мособласти. При этом двое — баскетболисты спортивной школы Павловского Посада. Ребята занимаются в округе под руководством тренера Ивана Александровича Чернышова. Его воспитанники неоднократно участвовали в крупных мероприятиях, побеждали или занимали призовые места.

Павловский Посад на сборах представили юные баскетболисты Кирилл Вихрев и Алексей Самарин, которых определили на мероприятие в Челябинске благодаря проявленному ранее мастерству и достижениям.

Команда из спортшколы Павловского Посада в 2023-м стала победителем Первенства России среди юношей до 2010 г.р. Этот год у талантливых спортсменов также не обошелся без успехов: они участвовали в Финале Первенства России по баскетболу в Краснодаре, выступив в своей возрастной категории. При высокой конкуренции павлопосадцы завоевали бронзовые медали.