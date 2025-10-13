Павловопосадский «СказкаГрад» пробился в четвертьфинал «Театрального поединка»

Театральный коллектив «СказкаГрад» из Павловского Посада одержал уверенную победу в отборочном этапе молодежного проекта «Театральный поединок», который прошел 12 октября в ДК «Филимоновский».

По итогам напряженных сценических баталий павловопосадцы вошли в число двух первых коллективов, которые гарантировали себе место в четвертьфинале.

В сезоне участвуют 32 команды из 25 городов Подмосковья, и на предыдущем этапе их число сократилось до 16. Участники получают реальный шанс выступить на главной площадке региона. Большой финал шестого сезона запланирован на 24 ноября и состоится на Большой сцене Московского Губернского театра, куда будут приглашены все участники проекта.

«СказкаГрад» не только повышает свой творческий уровень в конкурентной среде, но и получает возможность заявить о себе на высоком уровне, что открывает новые перспективы для развития коллектива. Организаторы и руководство театральных студий уже поздравили павловопосадских артистов с успехом и пожелали им удачи в следующем, решающем туре соревнований.