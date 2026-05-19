Модельер назвал главные тренды выпускных платьев 2026 года

Главными модными тенденциями выпускного сезона 2026 года стали платья-комбинации и современные вариации корсетного силуэта. Об этом « Газете.Ru » рассказал модельер и заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ Денис Еремкин.

По словам специалиста, особой популярностью пользуются лаконичные модели на тонких бретелях из сатина или шелка с легким блеском. Эксперт отметил, что минимализм остается ключевым направлением сезона: такие платья практически не требуют сложных аксессуаров, поскольку главный акцент делает сама ткань и посадка. Среди актуальных оттенков он выделил шампань, лавандовый, пыльно-розовый и глубокий синий.

Еремкин подчеркнул, что современные выпускницы все чаще выбирают универсальные вещи, которые можно носить и после торжественного вечера. Именно поэтому платье-комбинация стало одним из главных фаворитов сезона — такой наряд легко адаптируется под повседневный гардероб с помощью жакетов или украшений.

Еще одним заметным трендом модельер назвал корсетный верх в более мягком и современном исполнении. Речь идет не о жестких конструкциях, а о деликатных силуэтах, подчеркивающих талию. Особенно востребованы сочетания корсета с летящими юбками или широкими брюками-палаццо.

Также в моде остается эстетика в духе «Бронте-кор» — образы с бархатом, кружевом, полупрозрачными тканями и глубокими темными оттенками. Среди самых актуальных тканей сезона эксперт выделил сатин, шелк и бархат, а среди цветов — как насыщенные тона вроде изумрудного, красного и шоколадного, так и пастельные оттенки: небесно-голубой, персиковый и фисташковый.

По мнению специалиста, популярность сохраняют и разные силуэты: ампир, годе, классический А-силуэт, а также асимметричные модели и платья-кимоно с запахом.

