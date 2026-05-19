Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляет о необходимости усилить давление на Россию, чтобы подвигнуть Москву к переговорам по Украине. Однако депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru называет эту риторику не дипломатическим шагом, а дешевым политическим спектаклем. По его словам, Мерцу нужен не мир, а личные рейтинги. Разговоры о «давлении» — это имитация деятельности, причем весьма удобная: звучит красиво, а электорат любит твердую позицию.

Чепа напоминает: Германия поставляет Украине оружие с 2014 года и милитаризировала свою экономику. Если бы ФРГ действительно хотела переговоров, она не тратила бы миллиарды на военную помощь, а инвестировала бы их в дипломатию. Но Мерцу выгодно изображать миротворца, на самом деле продолжая накачивать Киев оружием. Причем депутат прямо говорит, что немецкое правительство в целом извлекает пользу и для страны, и для собственных коррупционных схем, а миролюбивая фразеология служит лишь ширмой.

Вторая цель Мерца, по мнению Чепы, — переложить вину с больной головы на здоровую, то есть представить Россию главным препятствием для мира. Депутат напоминает о «богатом» опыте посредничества Германии в украинском вопросе: Минские соглашения — и первые, и вторые — и последующие заявления Ангелы Меркель о том, что их никто не собирался выполнять.

Парламентарий задается риторическим вопросом: как можно доверять стране, которая заранее планировала обман, конфликт и, по сути, геноцид? Итог, по его версии, циничен: Мерцу нужен не диалог, а образ врага и собственные очки в копилку популярности. Разговоры о давлении на Россию — не путь к переговорам, а попытка выслужиться перед сомневающимися европейскими политиками и отвлечь внимание от реальных проблем. Пока Берлин будет играть в эту игру, реального прогресса в урегулировании, уверен Чепа, не будет. Потому что для переговоров нужна честность, а ее у немецкого канцлера, судя по всему, не наблюдается.

Ранее сообщалось, что канцлер Мерц проиграл суд пенсионеру из-за прозвища Пиноккио.