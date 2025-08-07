Павловский Посад готовится к спортивному фестивалю «Победа»

В ближайшую субботу, 9 августа, в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада состоится спортивный фестиваль «Победа».

Мероприятие стартует с энергичной массовой зарядки «Победа» на главной сцене. Юные любители спорта смогут принять участие в увлекательных мастер-классах «Кубок победителя», организованных студией «Пластилиновая ворона». Для тех, кто стремится к смелости и готовности, будут проведены занятия по основам военной подготовки под названием «На защиту становись» в белой беседке.

В 12:40 на главной сцене парка запланировано торжественное открытие фестиваля, после чего последует открытая тренировка по теннису и демонстрация приемов единоборств. Кроме того, для детей будут организованы мастер-классы в рамках программы «Равнение на спорт» и забавная спортивная эстафета.

«Приглашаем всех стать частью нашей дружной, спортивной, парковой семьи. Будет весело и интересно» - отмечает Ольга Петренко.

Завершится фестиваль спорта «Победа» ярким праздничным концертом «Так держать!».

Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+.