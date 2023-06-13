Павловский Посад отлично организовал фестиваль колокольного искусства

Это яркое, незаурядное событие проходит с 2007 года. В деревню Аверкиево приезжают звонари из разных уголков России, за творчеством которых наблюдают тысячи зрителей. Многие участники, отметим, уже не первый раз представляют свои программы.

Как обычно, старт фестивалю дал молебен. Затем деревня на время стала столицей колокольного звона. Гости фестиваля были вовлечены в масштабное действо. С утра до вечера шли выступления творческих коллективов, открытые уроки гончаров и кузнецов, продажа сувениров. Подкрепиться можно было русской кашей из полевой кухни. И, конечно же, никому не возбранялось самостоятельно попробовать изобразить колокольный звон.