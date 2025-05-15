Павловский Посад стал ареной Открытого первенства по тяжелой атлетике

В спортивном комплексе «Надежда» города Павловский Посад состоялось Открытое первенство по тяжелой атлетике, посвященное знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).

Соревнование собрало юных атлеток и атлетов, а также спортсменов старшего поколения.

Участники демонстрировали свои силы в упражнениях, заключающихся в подъеме штанги над головой. Каждый спортсмен имел право на три попытки в каждом из видов. Общий результат в каждой весовой категории вычислялся как сумма лучших двух попыток.

Было видно, что атлеты выложились на все сто, показав результаты, к которым они упорно стремились в течение всего года.

Спортсмены из Павловского Посада удостоились заслуженного признания и завоевали награды.

Лидирующие позиции заняли: Герман Кондаков, Игорь Кузнецов, Роман Цой, Никита Редин, Илья Саенко и Альберт Баранников. Серебряными медалями были отмечены Василий Постолатин и Сергей Ломакин.