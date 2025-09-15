Педагоги Талдомского округа посетили театральное представление «Сны Пушкина»

Это уникальное мероприятие собрало 82 участника, среди которых были 41 человек от Управления образования и такое же количество представителей Управления культуры Талдомского округа. Мария Оникова, начальник отдела кадрового и правового обеспечения администрации, сопровождала делегацию и отметила ценность подобных культурных мероприятий для развития образовательного и культурного потенциала округа.

Постановка позволяет зрителям окунуться в атмосферу творчества великого русского поэта, наполняясь его стихами, эмоциями и яркими образами, которые оставляют неизгладимое впечатление.

Опытные артисты виртуозно передали дух времени и волшебную атмосферу сказок Пушкина. Помимо любимых сказочных персонажей, в спектакле представлены эпизоды из жизни Александра Сергеевича: его детство, проведенное с няней, встреча с супругой и роковая дуэль. Эта смелая и гармоничная комбинация оживляет сказочные сцены и углубляет погружение в мир Пушкина. В «Снах Пушкина» оживают все знакомые герои его произведений: царь Салтан и князь Гвидон, Королевич Елисей и отважные богатыри, Руслан, Балда, Золотой петушок, мудрая рыбка и, конечно же, ученый кот. Живое музыкальное сопровождение усиливало эффект от увиденного, создавая уникальную симфонию слов и звуков.

После просмотра сотрудники образовательных учреждений Талдомского округа подчеркнули важность подобных мероприятий для культурного воспитания подрастающего поколения. «Сны Пушкина» стали не просто развлекательным представлением, а настоящей мастерской по развитию художественного восприятия и любви к русской литературе.