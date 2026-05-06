Более 1,3 тыс. крыш капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют более 1,3 тыс. крыш многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Больше всего крыш приведут в порядок в Балашихе, Люберцах и Одинцово. В этих округах отремонтируют 170, 134 и 84 крыши МКД соответственно.
В рамках капремонта работы проведут на крышах трех типов: скатных, плоских и мансардных. Ремонт завершится до конца года в соответствии с графиками.
«У нас самая большая программа капремонта в стране — более 44 тыс. домов. За 12 лет мы отремонтировали 20 тыс. МКД, заменили порядка 4,5 тыс. лифтов», — отметил глава Министерства ЖКХ региона Кирилл Григорьев.
