Пьяный россиянин устроил поножовщину в ПВЗ

В Новокузнецке сотрудница пункта выдачи заказов стала жертвой нападения прямо на рабочем месте, пишет VSE42.Ru . Днем на улице Смирнова 35-летний житель Красноярского края в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ссору, а затем ударил 20-летнюю девушку канцелярским ножом. На помощь пришли росгвардейцы, которые задержали мужчину по горячим следам.

Подозреваемый вел себя неадекватно. В какой-то момент словесный конфликт с девушкой перешел в открытую агрессию — мужчина достал канцелярский нож и нанес порез работнице пункта выдачи заказов. После этого он попытался скрыться. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил описание и приметы нападавшего и организовал поиск. Вскоре злоумышленника задержали — он еще не успел уйти далеко от места преступления.

Пострадавшую девушку оперативно доставили к медикам, которые оказали необходимую помощь. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Мотивы нападения пока не называются. Известно лишь, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

