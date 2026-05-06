Круглый стол по укреплению межнациональных отношений состоялся в ДК Павловского Посада

В Павловском Посаде прошел круглый стол, посвященный межнациональным отношениям. Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Павлово-Покровский». Его организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области. Участники встречи — чиновники и представители общественных организаций — обсуждали, как укреплять единство народов России. Поводом для разговора стали два события: новая федеральная стратегия национальной политики, рассчитанная до 2036 года, и объявленный Год единства народов России.

Инициатором встречи выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области. Но тон задавали не протокольные фразы, а политический контекст. Первый заместитель главы округа Сергей Балашов сразу обозначил: федеральная Стратегия государственной национальной политики до 2036 года и текущий Год единства народов России — это не просто календарные отметки. Это жесткие рамки ответственности для всех — и для власти, и для общественных организаций.

Такой подход превратил обычное совещание в поиск рабочих механизмов. В зале собрались представители институтов гражданского общества, национальных диаспор и местной администрации. Задача формулировалась предельно четко: выработать конкретные решения для укрепления общегражданской идентичности и гармонизации межнациональных отношений на территории Павлово-Посадского городского округа.

Главным экспертом дискуссии выступил Виталий Замарахин — главный инспектор отдела по связям с национальными и религиозными объединениями областного министерства. Он модерировал самые острые блоки обсуждения. Итогом стало не просто коммюнике, а «дорожная карта» на ближайшую перспективу. Организаторы подчеркнули, что документ касается исключительно Павлово-Посадского городского округа. В центре внимания оказались два направления: гармонизация межнациональных отношений и укрепление общегражданской идентичности.

«Вместе мы сможем больше. Единство начинается с диалога», — подытожил Сергей Балашов, выразив благодарность Виталию Замарахину, всем докладчикам и участникам за конструктивный диалог.

Следующие шаги будут зависеть от того, как быстро положения «дорожной карты» превратятся в реальные мероприятия на улицах города.