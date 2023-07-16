Пенная вечеринка состоялась в подмосковном Талдоме в рамках проекта «Ночь в парке»

Веселая и захватывающая пенная вечеринка прошла в парке культуры и отдыха Победа в Талдоме. Это стало ярким событием регионального фестиваля «Ночь в парке» .

Отмечается, что после заката парк преобразился в место, где все могли забыть о повседневных заботах и окунуться в море пены и веселья. Мероприятие привлекло множество посетителей. По их словам, ожидания были оправданы в полной мере.

«Это было потрясающе! Я не могла представить, что пенная вечеринка может быть настолько веселой и энергичной. Мы просто забыли обо всем и погрузились в этот мир беззаботного веселья. Причем не только дети в восторге, но и мы!» — рассказала Дарья Рюмина.

Организаторы пенной вечеринки постарались сделать все для комфорта гостей. Родители подчеркивали, что такое мероприятие стало отличным способом разрядиться и отдохнуть после тяжелых будней. А дети с искренним наивным восторгом кричали, танцевали, бегали и веселились.