«Пенсия — не зарплата»: Роднина ответила на хейт
Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала критику после своих высказываний о пенсиях в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
По словам Родниной, ее позиция соответствует действующему законодательству. Она подчеркнула, что пенсия в России не считается зарплатой, а является социальной выплатой. «Я что, что-то нарушила? Что-то я неправильное сказала?» — заявила она, отвечая на претензии.
Ранее депутат говорила о том, что гражданам стоит рассчитывать прежде всего на себя и свою профессию при планировании будущего. Именно это высказывание вызвало активную реакцию в соцсетях.
Роднина также напомнила, что успешное образование и стабильная работа остаются ключевыми факторами финансовой устойчивости в будущем.
