Перед боем во время выхода американского боксера Джонсона включили гимн России

Казус произошел перед выходом на ринг против россиянина Марка Петровского американца Кевина Джонсона. Поединок, проходивший в Москве, должен был определить сильнейшего в борьбе за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает РИА Новости, перед боем организаторами поединка был включен государственный гимн России и вынесен триколор Российской Федерации. Символики США, гражданином которых Джонсон является, заявлено не было.

К слову, 43-летний Кевин Джонсон ранее неоднократно заявлял о намерении получить российское гражданство и сменить имя на Кевин Владимирович.