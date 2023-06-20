«Перед глазами у них и стоит наш талисман»: русский медведь стал символом чемпионата Европы по футболу

Спортивная организация УЕФА представила официальный талисман чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году. Им стал медведь, имя которому выберут болельщики, заявила организация на сайте.

Россияне же увидели в символе отсылки к нашей культуре и даже плагиат одного из талисманов Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи.

«Решили плагиатом позаниматься? Не помню, чтобы медведи были символом Германии»; «Россию не допустили, а сами боятся. Вот перед глазами у них и стоит наш талисман»; «Медведь — это символ России», — прокомментировали новость пользователи социальных сетей.

В УЕФА объяснили, что выбором такого талисмана отдают дань уважения популярной детской игрушке — плюшевому мишке. Считается, что она была изобретена именно в Германии в начале ХХ века.

Ранее российских дзюдоистов призвали отказаться от участия в ЧМ после инцидента с георгиевскими лентами.