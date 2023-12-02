Перенесшему инфаркт Михаилу Боярскому врачи не дали тайком покурить в больнице

По его словам, Боярский, перенесший несколько дней назад инфаркт, понемногу идет на поправку. Мало того, он хотел покурить, но медики запретили именитому пациенту брать в руки сигарету.

Тогда артист попытался подымить тайком, но был замечен врачами Мариинской больницы Санкт-Петербурга и препровожден в палату.

«Папа находится в Мариинской больнице… Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку, врачи пока не позволяют его отцу снова начать курить», — цитирует Сергея Боярского РИА Новости.

Напомним, в начале недели Михаил Боярский слег в клинику с инфарктом. Через некоторое время супруга артиста Лариса Луппиан сообщила, что он сейчас чувствует себя намного лучше.