Перенесший инфаркт Игорь Николаев планирует вернуться на сцену в конце октября

Известный музыкант Игорь Николаев впервые после перенесенной операции на сердце вышел на связь с поклонниками.

В своих соцсетях он поблагодарил врачей, которые боролись за его жизнь и здоровье, а также всех, кто поддерживал его в тяжелые минуты.

Народный артист России сообщил, что собирается вернуться на сцену уже 25 октября. В Московской консерватории запланирован концерт Николаева «Пятнадцать мелодий».

Игорь Николаев был госпитализирован с инфарктом 14 сентября. Музыканту потребовалось провести коронарное шунтирование. В конце сентября Николаева выписали из клиники для дальнейшего восстановления в домашних условиях.