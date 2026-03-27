«Переплюнула даже Басту»: названо имя самого популярного музыкального исполнителя в России

BandLink: певица Zivert возглавила музыкальный рейтинг России, сместив Басту
Российский музыкальный олимп сменил своего лидера впервые за несколько месяцев. Певица Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) поднялась на первую строчку рейтинга BandLink, оставив позади Басту (Василия Вакуленко), который занимал вершину с декабря.
Тройку лидеров замыкает хип-хоп-дуэт Miyagi & Эндшпиль, которые недавно выпустили новую пластинку ANABIOS, где заметно экспериментируют со звучанием. В десятку также вошли Big Baby Tape, Artik & Asti, Мот, Скриптонит, Jacone, Aarne и Icegergert — все они прочно удерживают позиции в топе.
25 марта Zivert представила видеоверсию своего концерта «Где-то в Ретро», который посетили Филипп Киркоров, Виктория Шелягова, Ольга Серябкина и другие звезды российской эстрады.
Тем временем Баста не собирается сдавать позиции без боя. Уже 17 апреля выходит его совместный альбом с Гуфом — релиз которого давно ждут поклонники русского рэпа. Судя по всему, борьба за вершину чартов продолжается.
Ранее сообщалось, что хит «Матушка» Татьяны Куртуковой покорил Индию.