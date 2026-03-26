Хит «Матушка» покорил Индию: Татьяна Куртукова рассказала о неожиданной популярности и планах на гастроли

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова заявила о неожиданной популярности в Индии. По словам артистки, судя по реакции в социальных сетях, ее музыка нашла отклик у индийской аудитории, хотя сама певица не ожидала такого интереса. Об этом певица рассказала в интервью RT.

Куртукова призналась, что искренне любит исполняемый материал, но пока не рассматривает возможность зарубежных гастролей. Организация концертов за границей, подчеркнула она, была бы преждевременным шагом.

Вслед за Куртуковой о неожиданном успехе за рубежом сообщил и Дима Билан. Песня «Never let you go», с которой певец выступал на «Евровидении-2006», внезапно завирусилась в Греции. Артист признался, что его тронули сообщения от греческих слушателей, назвав этот отклик чем-то гораздо большим, чем просто популярность.

Оба исполнителя не анонсировали специальных промокампаний за границей, что делает внезапный интерес со стороны иностранной публики особенно показательным для наблюдателей. Куртукова, чей репертуар опирается на русский фольклор и авторскую песню, ранее не делала акцента на продвижении в Азии, однако теперь ее треки, по словам певицы, активно обсуждают индийские пользователи соцсетей.

