Переживший нападение журналист Скворцов заявил, что уже готов выйти на работу

«Скоро — домой, во вторник меня ждет встреча с доктором, которая уже ставила меня на ноги лет десять назад. После неё станет понятно, когда вернусь. Будь моя воля, я бы уже в понедельник, вышел бы в эфир, но не все зависит от меня», — написал журналист.