Переживший нападение журналист Скворцов заявил, что уже готов выйти на работу
Журналист Скворцов: Будь моя воля, я бы уже в понедельник вышел бы в эфир
Фото: [t.me/manroshpak]
Спортивный журналист и комментатор Роман Скворцов сообщил в своем телеграм-канале, что его выписали из больницы после нападения в Новосибирске.
Скворцов поблагодарил врачей за профессионализм и рассказал, что рвется на работу.
«Скоро — домой, во вторник меня ждет встреча с доктором, которая уже ставила меня на ноги лет десять назад. После неё станет понятно, когда вернусь. Будь моя воля, я бы уже в понедельник, вышел бы в эфир, но не все зависит от меня», — написал журналист.
Скворцов был госпитализирован в Новосибирске, куда приехал на Матч звезд КХЛ, в ночь на 9 февраля с черепно-мозговой травмой. Он получил повреждения в результате конфликта с посетителем одного из местных баров.
Ранее сообщалось, что звезду НХЛ Евгения Малкина в России разыскивают судебные приставы.