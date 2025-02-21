Звезду НХЛ Малкина в России разыскивают судебные приставы

По данным канала, процедура инициирована из-за штрафа в 1 тыс. руб., выписанного прошлым летом за непристегнутый ремень. Причем, по всей видимости, за рулем автомобиля находился не сам Малкин, а его помощник, занимающийся делами хоккеиста в России. Штраф не был вовремя оплачен, и теперь Малкиным займутся приставы.

Евгений Малкин выступает за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года. С «Пингвинами» нападающий трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Нападающий дважды выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) и по разу «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата) и «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф).

По контракту, действующему до конца сезона 2025/26, Малкин зарабатывает $6,1 млн в год.

Ранее сборная Канады стала победителем Турнира четырех наций, обыграв в финале команду США.