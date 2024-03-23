Пермский офицер СВО потребовал отменить концерт сбежавшего из РФ певца Малинина

Концерт российского исполнителя Александра Малинина в Перми состояться не должен ни при каких условиях, ибо певец не поддерживает проводимую Россией СВО на Украине. На это в беседе с URA.RU указал боец из зоны спецоперации.

Кроме того, Малинин сразу после начала СВО в 2022 году сбежал из России и все последнее время счастливо себе проживает в германском Мюнхене, добавил собеседник агентства.

«В Перми 28 марта планируют провести концерт Малинина, который живет в особняке в Мюнхене (ФРГ). Данный артист откровенно поддерживает Вооруженные силы Украины. Прошу как офицер, который находится на СВО, отменить концерт», — считает боец.

Офицер обратился с соответствующим требованием в мэрию Перми, но получил отказ. В администрации пояснили, что повлиять на гастрольный график артистов не в компетенции властей. Решение об отмене должны принять либо организаторы концерта, либо сам Малинин.

Ранее мы писали, что В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры* и Арбениной.

* — внесена Минюстом РФ в список иноагентов