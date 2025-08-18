Перспективная фигуристка Хуснутдинова перешла в группу Этери Тутберидзе

Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]

Фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в группу Этери Тутберидзе, сообщил источник ТАСС.

Ранее спортсменка тренировалась в группе тренера Надежды Заякиной в Казани.

По данным источника, Хуснутдинова принята в группу заслуженного тренера Тутберидзе после контрольных прокатов.

16-летняя Хуснутдинова является бронзовым призером юниорского Гран-при России в 2024 году. На соревнованиях она исполнила тройной аксель.

