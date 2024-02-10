Первая ледовая арена открылась в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе
Фото: [Ирина Мальцева]
На новом крытом катке в микрорайоне Железнодорожный в городском округе Балашиха откроются секции для занятия хоккеем и фигурным катанием, а для любителей организуют массовые катания.
В день открытия жители округа смогли опробовать лед бесплатно на сеансах массового катания, поучаствовать в мастер-классе от профессиональных фигуристов, увидеть выступления победителей и призеров этапов Гран При и всероссийских соревнований в женском одиночном разряде.
Напоминаем, что для строительства нового спортивного объекта был привлечен инвестор — компания «Технопул-Р». По словам управляющего ледовой арены Орион Технопул Елены Наумовой, арена площадью 1640 квадратных метров рассчитана на 380 мест, размер коробки 58/28.
Кроме того, есть залы для общей физической подготовки и гимнастики, где всегда можно потренироваться перед фигурным катанием или хоккеем.
Жительница округа Алла Зайцева пришла на открытие вместе со своей семьей. Ее шестилетнему сыну Владиславу очень нравится хоккей, и они хотели бы записать его в секцию.
«Мы живем рядом. Наблюдали из окошка как строилась арена. Узнали, что она сегодня открывается и не могли пропустить это событие. Очень рады этому. Еще год назад мы с супругом обсуждали, что у нас в микрорайоне не хватает ледовой арены, и вот сегодня наша мечта сбылась. Спасибо», — поделилась Алла Зайцева.