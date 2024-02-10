Первая ледовая арена открылась в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

На новом крытом катке в микрорайоне Железнодорожный в городском округе Балашиха откроются секции для занятия хоккеем и фигурным катанием, а для любителей организуют массовые катания.

В день открытия жители округа смогли опробовать лед бесплатно на сеансах массового катания, поучаствовать в мастер-классе от профессиональных фигуристов, увидеть выступления победителей и призеров этапов Гран При и всероссийских соревнований в женском одиночном разряде.

Напоминаем, что для строительства нового спортивного объекта был привлечен инвестор — компания «Технопул-Р». По словам управляющего ледовой арены Орион Технопул Елены Наумовой, арена площадью 1640 квадратных метров рассчитана на 380 мест, размер коробки 58/28.

Кроме того, есть залы для общей физической подготовки и гимнастики, где всегда можно потренироваться перед фигурным катанием или хоккеем.

Жительница округа Алла Зайцева пришла на открытие вместе со своей семьей. Ее шестилетнему сыну Владиславу очень нравится хоккей, и они хотели бы записать его в секцию.