Робот неожиданно пошел в атаку на человека: видео увидели миллионы пользователей

В Сети набирает популярность видео, на котором человекоподобный робот во время тренировки применяет боевые приемы против инструктора. Ролик вновь вызвал дискуссию о безопасности современных гуманоидных машин. Об этом пишет МК .

Робот применил боевые приемы против человека

В интернете стремительно распространяется видеозапись с участием человекоподобного робота, который во время тренировки использовал элементы кунг-фу против своего инструктора. Ролик уже набрал более 13 млн просмотров и вызвал широкий общественный резонанс.

На опубликованных кадрах видно, как гуманоид выполняет серию боевых движений, вступая в контакт с человеком в процессе отработки навыков.

Инцидент вызвал споры о безопасности технологий

Появление видео вновь разожгло обсуждение вопросов безопасности искусственного интеллекта и использования антропоморфных роботов. Часть специалистов связывает подобные случаи с возможными программными ошибками, тогда как другие считают, что по мере развития технологий возрастает необходимость усиления контроля за действиями таких машин.

Подобные происшествия уже происходили ранее. В частности, в Китае получил широкую огласку случай, когда танцующий робот во время выступления ошибся в расчете движения и случайно задел находившегося рядом ребенка.

Эксперты отмечают, что с развитием возможностей гуманоидных роботов особое внимание необходимо уделять системам безопасности, способным предотвращать подобные инциденты.