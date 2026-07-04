Новая версия смерти Майкла Джексона шокировала поклонников по всему миру

В США появилась версия, согласно которой Майкл Джексон мог самостоятельно увеличить дозу сильнодействующего препарата, приведшего к его смерти. Официально его лечащий врач ранее был признан виновным в непредумышленном убийстве, пишет Radar Online, передает Газета.ру.

В США вновь обсуждают обстоятельства смерти Майкла Джексона. Новую версию событий представило издание Radar Online, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Новая версия причин трагедии

По данным издания, на состояние артиста могли повлиять хронические боли, стресс из-за финансовых трудностей и подготовка к масштабному концертному туру. В публикации утверждается, что певец мог самостоятельно увеличить дозу препарата, который впоследствии стал смертельным. Также приводится мнение, согласно которому Майкл Джексон осознавал риски употребляемых медикаментов, однако продолжал их использовать.

Обстоятельства официального дела

Смерть певца наступила 25 июня 2009 года в результате остановки сердца после инъекции пропофола, которую сделал его личный врач Конрад Мюррей.

Позднее суд признал медика виновным в непредумышленном убийстве, и он отбыл назначенное наказание.