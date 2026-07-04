Краснодарский край накроет шторм с градом и мощным ветром до 25 м в секунду

В Краснодарском крае на 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Краснодарском ЦГМС, пишет Газета.ру.

Ожидаемые погодные условия

По данным синоптиков, в регионе прогнозируются грозы, кратковременные дожди и переменная облачность. В ряде районов возможны сильные ливни с градом, а также усиление ветра до 20–25 м/с.

Метеорологи предупреждают, что такие условия могут привести к ухудшению видимости на дорогах и локальным повреждениям инфраструктуры.

Дополнительные риски в регионе

Отдельно отмечается повышенная пожароопасность. В юго-западных районах края установлен чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров, тогда как в северо-западной, северо-восточной и центральной частях региона сохраняется высокая пожароопасность.

Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры безопасности в период неблагоприятной погоды.