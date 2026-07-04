Ураган под Арзамасом разрушил дом и унес жизнь маленькой девочки

В поселке Выездное под Арзамасом сильный ветер повредил жилой дом, обрушив часть конструкций и крыши. В результате происшествия погибла маленькая девочка, пишет Газета.ру.

В поселке Выездное под Арзамасом в Нижегородской области ураганный ветер привел к трагедии. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

Обрушение конструкций и последствия непогоды

По предварительным данным, сильные порывы ветра повредили жилой дом, в результате чего часть конструкций и кровли обрушилась. Внутри находился ребенок, который погиб на месте происшествия.

Глава города назвал случившееся тяжелой трагедией и выразил соболезнования семье погибшей девочки.

Последствия урагана в регионе

Сильный ветер также вызвал многочисленные повреждения инфраструктуры. В ряде населенных пунктов зафиксированы перебои с электроснабжением, а в частном секторе — повреждения крыш домов и падение деревьев.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливать подачу электроэнергии.