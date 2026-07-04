Ураган под Арзамасом разрушил дом и унес жизнь маленькой девочки
Мэр Щелоков: под Арзамасом при урагане погибла девочка
В поселке Выездное под Арзамасом сильный ветер повредил жилой дом, обрушив часть конструкций и крыши. В результате происшествия погибла маленькая девочка, пишет Газета.ру.
В поселке Выездное под Арзамасом в Нижегородской области ураганный ветер привел к трагедии. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков в своем Telegram-канале.
Обрушение конструкций и последствия непогоды
По предварительным данным, сильные порывы ветра повредили жилой дом, в результате чего часть конструкций и кровли обрушилась. Внутри находился ребенок, который погиб на месте происшествия.
Глава города назвал случившееся тяжелой трагедией и выразил соболезнования семье погибшей девочки.
Последствия урагана в регионе
Сильный ветер также вызвал многочисленные повреждения инфраструктуры. В ряде населенных пунктов зафиксированы перебои с электроснабжением, а в частном секторе — повреждения крыш домов и падение деревьев.
Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливать подачу электроэнергии.