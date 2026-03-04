Первая ракетка мира Соболенко собралась выйти замуж

Первая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что предложение руки и сердца от бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса оказалось для нее неожиданностью.

На опубликованных в соцсетях кадрах теннисистка выглядит смущенной. «Посмотрите, как я выгляжу», — написала Соболенко. Тем не менее, она ответила «да».

Франгулис сделал предложение Арине в американском Индиан-Уэллсе, где она выступит на турнире WTA 1000. Бразилец позаботился о том, чтобы все было обставлено романтично — место помолвки было украшено свечами и огромными букетами. Жених встал на одно колено и произнес полагающиеся слова, протянув избраннице кольцо.

Соболенко и Франгулис встречаются с 2024 года. Тогда же она порвала со своим бывшим бойфрендом хоккеистом Кириллом Кольцовым. Тот прилетел в Майами выяснить отношения и погиб, упав с балкона. Полиция считает, что Кольцов покончил жизнь самоубийством.

27-летняя Арина Соболенко за свою карьеру выиграла 22 титула в одиночном разряде, в том числе четыре турнира Большого шлема, и заработала на корте $46,8 млн.