Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту проходит в Подмосковье

Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек в возрасте от тринадцати до восемнадцати лет проходит в подмосковном Подольске.

За победу борются пятнадцать команд из тридцати субъектов РФ – всего три сотни человек.

Участникам предстоит преодолеть полосу с препятствиями протяженностью сто метров, подняться по штурмовой лестнице, продемонстрировать свои навыки в боевом развертывании.

Как отметил врио начальника ФКУ «ЦСК МЧС России» Олег Родченко, фавориты соревнований – команды из Свердловской области и Подмосковья.