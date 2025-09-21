Первое место на «Интервидении» завоевал исполнитель из Вьетнама
Певец Дык Фук из Вьетнама стал победителем международного музыкального конкурса «Интервидение». По итогам голосования профессионального жюри артист набрал 422 балла, сообщил корреспондент ТАСС.
Со сцены ведущий конкурса поздравил исполнителя и его страну, отметив, что номер вьетнамского участника поразил зрителей и членов жюри своим талантом и эмоциональностью.
Второе место заняло трио The Nomad Trio из Киргизии с результатом 373 балла. Замкнула тройку лидеров представительница Катара Дана аль-Мир, набравшая 369 баллов.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия примет международный конкурс «Интервидение».