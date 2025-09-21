Первое место на «Интервидении» завоевал исполнитель из Вьетнама

Культура и спорт

Певец Дык Фук из Вьетнама стал победителем международного музыкального конкурса «Интервидение». По итогам голосования профессионального жюри артист набрал 422 балла, сообщил корреспондент ТАСС.

Со сцены ведущий конкурса поздравил исполнителя и его страну, отметив, что номер вьетнамского участника поразил зрителей и членов жюри своим талантом и эмоциональностью.

Второе место заняло трио The Nomad Trio из Киргизии с результатом 373 балла. Замкнула тройку лидеров представительница Катара Дана аль-Мир, набравшая 369 баллов.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия примет международный конкурс «Интервидение».