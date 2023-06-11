Показы первых эскизов спектаклей, созданных в рамках всероссийского проекта «Авторская сцена — 2023», состоялись в Московском областном театре драмы и комедии.

Как подчеркнул художественный руководитель Мособлдрамы Михаил Чумаченко, слова которого приводит пресс-служба театра, семинар-лаборатория является уникальным проектом, призванным объединить современных драматургов, режиссеров, актеров и зрителей.

«Результатом творческого взаимодействия становятся эскизы, которые в дальнейшем могут войти в театральные репертуары уже как полноценные спектакли», — подчеркнул Чумаченко.

Первым в рамках проекта был представлен эскиз спектакля «Сожженные письма». Это постановка по пьесе драматурга Алексея Зайцева. Режиссером выступил Егор Равинский. Он отметил, что участие в «Авторской сцене» является хорошим опытом работы с современным текстом и создания в короткие сроки абсолютно нового театрального произведения.

Вторым был представлен эскиз спектакля «Роза в навозной куче» по пьесе молодого драматурга из Белгорода Евгении Скирды. Режиссером стал Николай Дручек.

Фото: [ Пресс-служба Мособлдрамы ]

Художественным руководителем проекта «Авторская сцена» в текущем году стал заслуженный деятель искусств РФ, театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он на несколько дней приехал в Подмосковье, чтобы оценить работы авторов и поделиться опытом с молодыми участниками семинара.

«Театр исторически обновлялся благодаря новому автору, его слову и условиям. Он заставлял театр задуматься — что с этим делать, и театр менялся, менялись его отношения с публикой», — отметил Заславский.

Также перед участниками «Авторской сцены — 2023» с темой «Драматург и театр. Отношения сегодня» выступила театровед и театральный критик Римма Кречетова.

«Авторская сцена» является проектом Союза театральных деятелей России. Ежегодно проект реализуется на различных театральных площадках страны. В этом году такой площадкой стал Московский областной театр драмы и комедии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут в регионе в летний спортивный сезон.