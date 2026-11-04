Отбой тревоги: Губернатор Хоценко сообщил о снятии опасности БПЛА в регионе

Губернатор Хоценко сообщил о снятии опасности БПЛА в регионе

Общество

На территории Омской области отменен режим беспилотной опасности, введенный ранее 4 ноября. Об отбое предупреждения сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере MAX. Об этом информирует агентство «ТАСС».

Режим опасности действовал в регионе в связи с оперативными данными Министерства обороны РФ. После проверки территории и урегулирования обстановки экстренные службы вернулись к штатному режиму работы, ограничения для граждан сняты.

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