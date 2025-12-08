Первые пять верст Ивантеевки: как забег на 142 участника стал новой городской традицией

Ивантеевка успешно вписалась в карту всероссийской спортивной инициативы. 6 декабря в городском парке впервые стартовал общественный забег «5 верст», собравший рекордные для дебютного мероприятия 142 участника. Утренняя пробежка вышла далеко за рамки спортивного события, превратившись в масштабную социальную акцию, которую помогали организовать 30 волонтеров.

Особый статус забегу придало участие почетных гостей. На старт вместе с горожанами вышли руководитель Ассоциации ветеранов СВО Городского округа Пушкинский Леонид Соболев, активисты «Молодой Гвардии» Максим и Сергей, а также депутат Совета депутатов округа Анна Дунаева. Их присутствие символизировало поддержку здорового образа жизни на самом высоком уровне и стремление к открытому диалогу с жителями.

Главным результатом стала не только статистика, а создание уникальной коммуникативной среды. На свежем воздухе, в неформальной обстановке, участники — от представителей власти до обычных горожан — смогли обсудить насущные вопросы развития округа, поделиться идеями и планами.

Первый такой забег в Ивантеевке доказал, что спортивная инфраструктура может выполнять роль современной общественной площадки, где рождается новое качество городской жизни, основанное на здоровье, открытости и прямом общении. Успех дебюта позволяет рассчитывать, что «5 верст» станут в городе регулярной и ожидаемой традицией.