Первый этап зимнего кубка снайперского клуба «Атаман» стартовал в подмосковном Подольске

Отмечается, что в классе «Юный снайпер» прияли участие около шестидесяти детей, в том числе почти сорок из Подольска. Дети от 7 до 9 лет, и подростки от 10 до 14 лет включительно стреляли сидя в мишени в виде кур, кабанов, индюков и баранов. Сначала им давали сделать по три пристрелочных выстрела, затем нужно было целиться в мишени на расстоянии 10, 12, 15 и 18 метров в зависимости от фигур.

Турнир для юных снайперов от 7 до 14 лет проводят в пять этапов один раз в месяц с ноября 2023 года по март 2024 года. Первый уже прошел, два последующих проведут в «Заречье». Участия в трех этапах достаточно для зачета в заочных всероссийских соревнованиях. Победителей и призеров первого этапа соревнований наградили медалями и грамотами.

Состязания по стрельбе проходят под эгидой Московского завода высокоточного оружия в лице его спортивного подразделения — снайперского клуба «Атаман».