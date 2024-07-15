Первый фестиваль семейных традиций состоялся в Орехово-Зуевском округе

Семья фермеров Яниных совместно с Центром культуры и досуга Куровского стали организаторами первого фестиваля семейных традиций «Семьянинъ». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орехово-Зуевского городского округа.

На своей земле в деревне Новая семья фермеров Яниных держат коров и коз, изготавливают более десятка сортов сыра и другой молочной продукции. Празднество в лучших русских традициях фермеры назвали «Семьянинъ».

«Возникла идея создать такой семейный душевный фестиваль, потому то дело, которым мы занимаемся, — это вся наша семья. Ферма является семейной, поэтому и фестиваль решили проводить в семейных, русских традициях», — говорит фермер Семен Янин.

На первый фестиваль приехали фермеры со всего Подмосковья, а также представители Восточной Торгово-промышленной палаты. Праздничное шествие «Русская краса — девичья коса», в рамках которого девушки в русских народных костюмах продемонстрировали красоту переплетенных волос, стало ярким событием фестиваля. Организаторы фестиваля уверены, что он станет популярным и родным для всех.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем семьи, любви и верности.