Первый канал экранизирует жизнь Жириновского

По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, Первый канал готов экранизировать жизнь основателя партии Владимира Жириновского. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что соответствующие договоренности уже достигнуты с руководством телеканала. Фильм станет представлять собой сериал, поскольку все события и «неожиданные повороты» в судьбе героя передать в одной серии невозможно.

По мнению парламентария, кинокартина покажет, как закалялся характер Жириновского, историю появления партии и ее первые успехи.

Он считает, что сериал сможет передать «всю мощь и дух ранней ЛДПР».

Напомним, что Владимир Жириновский основал Либерально-демократическую партию в 1989 году и был ее бессменным лидером вплоть до своей смерти два года назад.