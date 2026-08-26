Кукуруза – друг или враг? Диетолог рассказала о пользе и ее резистентном крахмале

В разгар лета, когда прилавки заполняются свежими початками, многие задумываются: а так ли полезна любимая всеми кукуруза, не слишком ли она крахмалиста и калорийна? Оказывается, стереотипы часто обманывают. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина развеяла главный миф: крахмал в кукурузе – особенный, резистентный, который не провоцирует резких скачков глюкозы в крови.

По ее словам, сладкий початок не навредит фигуре и не ударит по уровню сахара, если употреблять его разумно. Более того, продукт содержит массу ценных веществ, о которых многие даже не догадываются.

Медик пояснила, почему же кукурузу стоит включить в рацион. Во-первых, она богата клетчаткой и пищевыми волокнами, которые действуют как мягкий скраб для желудочно-кишечного тракта, очищая его и создавая идеальную среду для размножения полезных бактерий. А здоровый микробиом, в свою очередь, напрямую поддерживает иммунную и нервную системы. Во-вторых, кукуруза – настоящий кладезь витаминов группы В, особенно В9 (фолиевой кислоты), что крайне важно для пожилых людей и беременных женщин. Также в ней есть витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты, калий и магний. Эти микроэлементы незаменимы для сердечно-сосудистой системы: калий выводит лишнюю жидкость и снижает артериальное давление, а магний расширяет сосуды, усиливая гипотензивный эффект. При этом калорийность продукта невысока – всего 86 ккал на 100 граммов. Конечно, есть овощи и менее калорийные, но кукуруза благодаря медленным углеводам дает длительное чувство насыщения и устойчивую энергию.

По ее мнению, регулярное, но умеренное употребление кукурузы помогает контролировать аппетит, поддерживать здоровый вес, улучшать пищеварение и укреплять сердце и сосуды. Особенно полезна она для людей с повышенным давлением, склонностью к отекам и нарушениями работы кишечника. Однако диетолог предостерегает: речь идет о молодой, свежей кукурузе, а не о кормовой. Кормовая – более жесткая, ее сложнее переварить, и полезные вещества усваиваются хуже. Поэтому важно правильно выбирать початки: небольшие, светло-желтые, с нежными зелеными листочками, покрывающими весь початок, а усики должны быть светлыми и влажными, а не сухими и темными. Чем сочнее зерна, тем вкуснее и полезнее продукт. Кукурузу можно варить, запекать, замораживать и добавлять в различные блюда – это универсальный ингредиент, сохраняющий свои свойства при разных способах обработки.

Итог, который подводит Соломатина, прост и оптимистичен: кукуруза – это не просто вкусное летнее лакомство, а ценный функциональный продукт, который при грамотном выборе и умеренном употреблении способен укрепить здоровье, насытить организм витаминами и минералами и при этом не навредить фигуре. Главное – не путать молодые початки с кормовыми и помнить, что даже полезный продукт хорош в меру. А если вы до сих пор обходили кукурузу стороной из-за страха перед крахмалом – самое время пересмотреть свои взгляды и включить ее в свое летнее меню.

Ранее она предупредила об опасности дефицита микроэлемента для организма.