В Киеве подписали указ о награждении Илона Маска орденом Свободы. Формальный повод — «выдающиеся заслуги в защите жизни людей» и развитие американо-украинских отношений. Но если отбросить дипломатический этикет, ситуация выглядит куда более прагматичной и даже несколько комичной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам историка Владимира Скачко, на самом деле за этим жестом стоит отчаянная попытка задобрить технического гиганта. Для киевского руководства сейчас критически важен доступ к системе Starlink — она стала нервной системой управления войсками. Несмотря на то, что поставки западных вооружений идут с перебоями, связь остается «ахиллесовой пятой», которую Зеленский пытается прикрыть, польстив самолюбию Маска.

Он уточнил, что, однако, вся соль в том, что Маск не раз публично отзывался о действующей украинской власти крайне негативно, называя ее коррумпированной, и даже демонстративно отказывался от личных встреч. В этом контексте награждение выглядит не как признание заслуг, а как жест отчаяния. Расчет строится на тщеславии, хотя для человека, который управляет космическими кораблями, государственная «цацка» вряд ли станет весомым аргументом.

По мнению эксперта, такие шаги имеют двойное дно. Внутри страны это работает как информационный успокоительный для населения, которое держат в неведении относительно реальных проблем на фронте. Но для внешнего наблюдателя это скорее показатель слабости, когда приходится раздавать награды тем, кто открыто тебя игнорирует. Результат этой инициативы очевиден уже сейчас: орден не приблизил решение вопросов со спутниками, а лишь лишний раз продемонстрировал пропасть между реальными возможностями и иллюзорными надеждами.

Ранее политолог Мингалев заявил, что Европа устала от Украины и меняет тон в разговоре с Россией.