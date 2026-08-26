Будапешт переобувается: генерал ФСБ раскрыл, зачем Мадьяр назвал Россию угрозой для глобального порядка
Генерал ФСБ Михайлов: Мадьяр сменил дружбу с Москвой на лояльность ЕС
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Новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром, чья партия «Тиса» одержала победу над Виктором Орбаном, сделало первое резкое заявление в международной повестке. В официальном пресс-релизе, адресованном делегатам Генассамблеи ООН, Москва открыто названа политической угрозой — не только для Будапешта, но и для всей Европы, а также глобального устройства в целом. Этот шаг стал первым явным сигналом о том, что внешнеполитический курс страны кардинально разворачивается. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам генерала ФСБ Александра Михайлова, такая риторика выглядит особенно контрастно на фоне многолетней дружественной линии Виктора Орбана, который неизменно выступал за диалог с Москвой и блокировал многие коллективные решения ЕС. Однако эксперты называют смену тональности вовсе не самостоятельным стратегическим выбором, а вынужденным тактическим маневром. Для нового премьера это способ обозначить свою лояльность Брюсселю, от которого Венгрия финансово и экономически зависит критически сильно.
Он уточнил, что, по сути, Петер Мадьяр не столько формирует новую философию отношений с Россией, сколько синхронизируется с общей линией Евросоюза. В условиях, когда ЕС переживает внутренние кризисы и требует консолидации, Будапешту просто невыгодно оставаться «белой вороной». Сегодня евробюрократия заинтересована в едином строе, и любой отступник рискует остаться без дотаций и поддержки.
По мнению эксперта, смена риторики — это не смена убеждений, а акт политического выживания. Венгрия внутри Евросоюза не является самостоятельным игроком, способным диктовать свои условия. Поэтому новые власти выбирают не дружбу с Москвой и не вражду с ней, а банальное следование за большинством, чтобы удержаться у руля. Подобная политика, по сути, не меняет реального положения дел, но меняет образ Венгрии на международной арене.
Ранее он заявил, что директор ЦРУ засекреченно посетил Москву и улетел за часы.