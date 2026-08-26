Новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром, чья партия «Тиса» одержала победу над Виктором Орбаном, сделало первое резкое заявление в международной повестке. В официальном пресс-релизе, адресованном делегатам Генассамблеи ООН, Москва открыто названа политической угрозой — не только для Будапешта, но и для всей Европы, а также глобального устройства в целом. Этот шаг стал первым явным сигналом о том, что внешнеполитический курс страны кардинально разворачивается. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам генерала ФСБ Александра Михайлова, такая риторика выглядит особенно контрастно на фоне многолетней дружественной линии Виктора Орбана, который неизменно выступал за диалог с Москвой и блокировал многие коллективные решения ЕС. Однако эксперты называют смену тональности вовсе не самостоятельным стратегическим выбором, а вынужденным тактическим маневром. Для нового премьера это способ обозначить свою лояльность Брюсселю, от которого Венгрия финансово и экономически зависит критически сильно.

Он уточнил, что, по сути, Петер Мадьяр не столько формирует новую философию отношений с Россией, сколько синхронизируется с общей линией Евросоюза. В условиях, когда ЕС переживает внутренние кризисы и требует консолидации, Будапешту просто невыгодно оставаться «белой вороной». Сегодня евробюрократия заинтересована в едином строе, и любой отступник рискует остаться без дотаций и поддержки.

По мнению эксперта, смена риторики — это не смена убеждений, а акт политического выживания. Венгрия внутри Евросоюза не является самостоятельным игроком, способным диктовать свои условия. Поэтому новые власти выбирают не дружбу с Москвой и не вражду с ней, а банальное следование за большинством, чтобы удержаться у руля. Подобная политика, по сути, не меняет реального положения дел, но меняет образ Венгрии на международной арене.

Ранее он заявил, что директор ЦРУ засекреченно посетил Москву и улетел за часы.