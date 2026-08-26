Конец лета на участке: агроном рассказал, как защитить грядки после уборки урожая

Конец лета — напряженный и ответственный период для садоводов и огородников: время не только собирать плоды трудов, но и грамотно готовить участок к зиме. Агроном Михаил Воробьев в интервью радио Sputnik рассказал, какие работы сейчас особенно важны и как правильно их провести, чтобы будущий сезон порадовал хорошим урожаем.

По его словам, в первую очередь нужно уделить внимание сбору урожая. Сейчас созревают яблоки, груши, терн и слива, а также подходят к финальной стадии роста морковь и свекла — эти культуры тоже пора убирать. Одновременно завершается вегетация многих овощей в средней полосе России: помидоров, огурцов, кабачков и тыкв. После снятия плодов важно сразу убрать ботву. Если на ней заметны признаки болезней или следы вредителей, такой материал нельзя отправлять в компост: есть риск сохранить и распространить патогены. Агроном советует либо глубоко закопать пораженную ботву, чтобы она не появилась на поверхности, либо сжечь — так удастся уничтожить болезнетворные организмы и обезопасить посадки следующего года.

Не менее значимый этап подготовки к холодам — правильная подкормка растений. По мнению Воробьева, сейчас особенно актуален калий: этот элемент помогает растениям качественно подготовиться к зиме. Калий сгущает клеточный сок, снижая риск вымерзания, способствует переходу почек из ростовых в цветочные и помогает побегам одревеснеть — а это критически важно, чтобы травянистые части растений не погибли при первых морозах.

Когда грядки освобождены от культур, стоит позаботиться о защите почвы. Агроном предлагает два эффективных способа. Первый — мульчирование: грядки можно укрыть скошенной травой, опавшими листьями или другим мульчирующим материалом. Толстый слой мульчи не даст сорнякам быстро захватить пустующую землю, а заодно привлечет дождевых червей: перерабатывая растительные остатки, они обогащают почву биогумусом. Второй вариант — посев сидератов, так называемых улучшителей почвы. Подойдут рожь, пшеница, фацелия, рапс, горчица или однолетний люпин. Эти культуры подавляют рост сорняков, а когда достигнут высоты 15–25 см, их перекапывают: в почву попадает много органики, улучшается ее структура и повышается питательность.

Агроном резюмировал, что своевременные и продуманные действия в конце лета закладывают основу для здорового сада и огорода в будущем: защищают участок от болезней и сорняков, улучшают плодородие почвы и помогают растениям благополучно пережить зиму.

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